Wo viele Menschen zusammenkommen, da gibt es naturgemäß beinahe an jeder Ecke ein anderes Konfliktpotenzial. So ist es auch zwischen zwei sehr konträren Bevölkerungsgruppen: Den Hundebesitzern und jenen, die keinen Vierbeiner haben. Das gegenseitige Verständnis ist oft enden wollend.

Im Ballungsraum Wien setzt man daher seit Längerem auf eigene Hundefreilaufzonen. Seit dem Vorjahr hat dieses Konzept mit der ersten eigenen Spielwiese für Vierbeiner am Frauenfeld auch in Schwechat Einzug gehalten. Mit dem Areal in Kledering kam nun eine zweite Zone dazu. Dort können die tierischen Lieblinge ihrem naturgegebenen Bewegungsdrang frönen, ohne dass sich Nicht-Hundebesitzer daran stören.

In dicht besiedelten Gebieten ist das sinnvoll. Steigt die Einwohnerzahl, geht auch jene der Hunde nach oben. Das Konfliktpotenzial steigt. Freilaufzonen sind eine relativ günstige Möglichkeit, um derlei Situationen die Schärfe zu nehmen. Beim Thema Hundstrümmerln müssen sich die Besitzer aber auch selbst an der Nase nehmen, da helfen Auslaufareale wenig.