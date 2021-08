Wer zur Feuerwehr geht, der entscheidet sich für ein Engagement an der Gesellschaft. Vor allem in der Freizeit ständig auf Abruf und stets gut geschult sein zu müssen, ist zeitaufwendig und intensiv. Doch für die freiwilligen Helfer eine Selbstverständlichkeit.

In manchen Fällen werden die Kameradinnen und Kameraden jedoch auch selbst vor große Herausforderungen gestellt. So auch in der Vorwoche bei einem Verkehrsunfall auf der L151 kurz vor Gramatneusiedl. Denn dieser tragische Frontal-Crash hatte ein Todesopfer sowie zwei Schwerverletzte, darunter ein dreijähriges Kind, zur Folge. Eine Situation, die auch an hart gesottenen Florianis nicht spurlos vorübergeht.

Daher ist es gut und wichtig, dass es die „Feuerwehr-Peers“ gibt, die bei der Aufarbeitung derartige Erlebnisse helfen. Denn kaum ist ein Einsatz beendet, ist man quasi wieder in Bereitschaft für den Nächsten. Und vor diesem bedingungslose Helfen-Wollen kann man nur den Hut ziehen.