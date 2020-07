Naherholungsgebiete sind mitunter kleine, überschaubare Flecken Erden, an denen man die Seele baumeln lassen kann. In einer industrialisierten Region wie jener rund um den Flughafen gibt es nur wenige richtige Kleinode, die diesem Bild entsprechen würden. In Schwadorf und Enzersdorf will man das nun – mit Mitteln aus dem vom Flughafen gespeisten Umweltfonds – ändern.

Pro Gemeinde sind drei konkrete Projekte geplant, die es den Bürgern ermöglichen soll, auch im Ort beziehungsweise an dessen Rändern abschalten zu können. Und das trotz oder gerade wegen der täglichen hohen Belastungen. Ideen wie ein Obstgarten-Lehrpfad runden das Gesamtkonzept ab. Letztlich sind jedoch alle Bemühungen umsonst, wenn das Angebot nicht angenommen wird.

Manchmal liegt das Gute doch so nah – das könnte auch bei den ab Herbst entstehenden Naherholungsgebieten sein. Schwadorf und Enzerdsdorf investieren damit in die Zukunft ihrer Gemeinden und Bürger.