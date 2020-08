Jede umweltschützende Maßnahme hat seinen Sinn. Das ist unumstritten und gilt auch für die OMV, die nicht unbedingt als Paradebeispiel für einen „grüner Betrieb“ angesehen werden kann. Der Öl- und Gaskonzern versucht dieses Bild zu ändern und setzt Akzente.

So auch in der Schwechater Raffinerie, in der vor allem CO eingespart werden soll. Mit effizienterer Technik will die OMV in Mannswörth ans Ziel kommen. Das Ansinnen, den Umweltschutz stärker im Blick zu haben, ist lobenswert. Allerdings ist auch klar, dass ein im Öl- und Gasgeschäft agierender Konzern wie die OMV kurz- oder mittelfristig sein Image als Industriebetrieb der alten Schule kaum loswerden wird.

Letztlich auch gar nicht kann, da dieses Geschäftsfeld trotz aller Neuorientierungen weiter die Haupteinnahmequelle ist. Und auch noch eine Zeit lang sein wird. Dennoch ist jede Maßnahme begrüßens- und lobenswert und bringt uns alle einen Schritt näher zu einer umweltfreundlicheren Zukunft.