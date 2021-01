Die Einrichtung eines politischen Jugendressorts in Schwechat war der erste Schritt. Nun arbeitet der zuständige Stadtrat Marco Luksch (SPÖ) an Plänen, die den Stellenwert der Jugend erhöhen sollen. Immerhin sind rund 2.500 Schwechater zwischen 12 und 23 Jahren – das sind in etwa zwölf Prozent der Gesamtbevölkerung.

Allen voran soll das Jugendzentrum „Das Schwechater“ neu belebt werden und sich im Angebot mit der etablierten mobilen Jugendarbeit ergänzen. Ein zentraler Punkt werden zudem eigene Jugendplätze sein. Dort sollen sich die jungen Schwechater ungestört, und andere nicht störend, treffen können. Das ist wichtig und richtig – und in Städten in der Größe Schwechats unerlässlich. Kinderspielplätze gibt es ja auch.

Natürlich muss jedem klar sein, dass Probleme mit Jugendlichen – etwa Vandalismus – durch keine Maßnahme gänzlich verhindert werden können. Aber Initiativen wie diese können das Zusammenleben aller Generationen erleichtern.