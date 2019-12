Die Mannersdorfer sind in der 1. Landesliga angekommen. Nach anfänglichen Schwächen und unnötigen Punkteverlusten stabilisierte sich die Truppe und konnte zwölf Punkte sammeln.

Natürlich zu wenig, um sich in der Winterpause zurücklehnen zu können. Die Konkurrenz ist stark, in vielen Bereichen weit besser aufgestellt als der ASK. Aber: Der Klassenerhalt ist in Reichweite. Und das weiß auch die Vereinsführung des Liga-Neulings. Nur wenige Schrauben müssen gedreht werden, um die Maschine auf die richtige Drehzahl zu bringen. Die Offensive war das große Manko: Mannersdorf vergab viel zu viele Chancen. Was in der 2. Landesliga Ost noch gereicht hat, ist jetzt nicht ligatauglich. Der ASK hat mit Schlusslicht Spratzern die wenigsten Tore geschossen.

Um diese Falte auszubügeln, wurde mit den Offensivkräften Ali Osman und Elvis Osmani am Transfermarkt nachgebessert. Zudem kommt zusätzliche Stabilität durch Arif Kilicaslan im Mittelfeld. Die Abgänge sind zu verkraften, wenn auch der Abschied von Zugpferd Florian Kremser kein Kinkerlitzchen darstellt.

Wenn die Vorbereitung gut verläuft und Verletzungen aus bleiben, dann wird Mannersdorf die Liga definitiv halten können.