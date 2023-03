Know-how richtig eingesetzt

Überlegungen für einen neuen, florierenden Markt in Schwechat werden seit Jahren gewälzt. Denn der bestehende Wochenmarkt jeden Donnerstagvormittag hat kaum mehr etwas mit jenem am Beginn im Jahr 2007 gemein. Nun folgt also ein Neustart, von dem der Donnerstagsmarkt allerdings unberührt bleibt.

Die Wiederauferstehung für ein Marktflair wird am 15. April seinen Anfang nehmen – allerdings im Monatsrhythmus und zwar jeden dritten Samstag im jeweiligen Monat. Für die Umsetzung hat sich die Stadt mit Marktfahrerin Sandra Fuchs einen Profi zur Seite geholt. Sie ist das Herz und die Seele des neuen Marktes.

Ihr Know-how gilt es – wie schon bisher im Vorfeld – richtig einzusetzen. Das heißt, ihr nicht nur die nötigen Freiheiten zu lassen, sondern sie in allen Belangen zu unterstützen. Nur so wird der Neustart auch langfristig klappen.