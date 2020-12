Wenn eine Gemeinde wächst, stapeln sich im Hintergrund die nötigen Investitionen in die Infrastruktur. Allen voran geht es dabei um die Kinderbetreuung in Kindergärten, Schulen oder Horten. So stellt sich die Situation auch in Himberg dar, wo der Ausbau mehrerer Betreuungseinrichtungen ansteht.

In Himberg wird im kommenden Jahr etwa ein zusätzlicher Gruppenraum im Kindergarten gebaut, danach steht ein Ausbauprojekt in Velm an. Dort braucht man ebenfalls mehr Platz im Kindergarten. Konkretes gibt es dazu noch nichts, die ÖVP fordert jedoch lautstark, auch eingebunden zu werden. Das ist politisch verständlich und legitim. Erhält die ÖVP nur in Velm jedoch die meisten Stimmen bei einer Wahl.

Nur laut zu schreien wird zu wenig sein. Natürlich hilft es im politischen Tagesgeschäft, Flagge zu zeigen. Nun müssen Worten auch Taten folgen, das Gespräch gesucht werden. Die Ansätze sind da, nun gilt es, dass sich Bürgermeister-SPÖ und ÖVP zusammenraufen.