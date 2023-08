Mehr Raum für alle

Die riesige Liegewiese im Schwechater Freibad ist ein großes Plus und sorgt auch an Tagen mit starken Besuchszahlen für eine lockere Atmosphäre. Dass nun ein kleine Stück an der Brauhausstraße auf Höhe des Billa-Marktes abgezwickt werden soll, wird da auch nicht wahnsinnig ins Gewicht fallen.

Der Grund: Aus der bisher exklusiv für Badegäste reservierten Fläche, soll ein öffentlich zugängliches Freizeit- und Sportareal entstehen. Umgesetzt wird das Projekt vor allem auf Betreiben von SPÖ-Jugendstadtrat Marco Luksch und dem Grünen-Mandatar Peter Pinka. Ziel ist es, einen Raum für alle zu schaffen.

Neben einem Ballspielplatz wird es unter anderem auch eine Kletterwand, einen Fitnessparcours oder auch Sitzmöglichkeiten geben. In einer wachsenden Stadt wie Schwechat mehr Raum für die Allgemeinheit zu schaffen ist löblich und notwendig. Denn Angebote vor Ort sorgen auch für eine subjektive Aufwertung der Lebensqualität.