Müll gehört in die Tonne

Eine illegale und nicht fachgerechte Entsorgung des Mülls gehört zu einem der gröberen Umweltproblem unserer Zeit. Das zeigt sich immer wieder durch Funde in Windschutzgürteln, entlang von Autobahnen oder erstaunlicherweise auch in Bächen und kleineren Flüssen.

Beste Beispiel dafür ist der Müllfund einer Himberger Familie im „Kalten Gang“ direkt hinter ihrem Haus. Der Dreck, darunter auch ein Autoreifen, wurde ans Ufer des Flusses gespült, zu dem die Familie einen direkten Zugang von ihrem Grundstück besitzt. Ihr blieb nichts anderes übrig, als den Müll selbst zu entfernen.

Doch dass es überhaupt so weit kommen muss, ist erschreckend. Denn was hat ein Autoreifen oder sonstiger vermutlich gezielt entsorgter Unrat im Wasser zu suchen? Kurze Antwort: Nichts. Ein wenig Hausverstand würde schon reichen, um sich dessen bewusst zu sein. Und Müll gehört nun einmal nur in die Tonne.