Simmering will das Parkpickerl für den ganzen Bezirk. Diese Entscheidung ist wenig überraschend, sieht man sich im Wiener Randbezirk doch von einer wahren Pendlerflut überrollt. In bestimmten Gebieten Schwechats ist die Parkplatznot ebenfalls Alltag.

Dass Simmering nun mit November diesen Schritt wählt, zwingt Schwechat nachzuziehen. Schnellschüsse sind aber keinesfalls nötig, ein wenig Zeit ist ja noch. Allerdings zulange zuzuwarten ist ebenfalls nicht ratsam. Denn mit der bezirksweit gültigen Kurzparkzone wird ein natürlicher Verdrängungseffekt entstehen. Jene Pendler, die derzeit mit dem Auto nach Simmering fahren, werden dann die nächste pickerlfreie Zone ansteuern – und die liegt nunmal in Schwechat.

In der Braustadt arbeitet man fieberhaft an einer Lösung, bei der Opposition drängt man dennoch aufs Tempo. Letztlich muss es aber eine langfristige Lösung sein, dennoch gehört sie so schnell wie möglich kommuniziert und natürlich umgesetzt.