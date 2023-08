Neues, altes Steckenpferd

Nachdem der ASK Mannersdorf abgestiegen und der ASK/BSC Bruck von der (Ostliga-)Bildfläche verschwunden ist, sind die SV Schwechat und der SC Mannswörth unsere höchstklassigen Fußballklubs.

Den Schwechatern könnte wieder eine erfolgreiche Saison blühen. Von dem träumt jedenfalls Neo-Coach Thomas Slawik, der voller Euphorie den Posten bei den Braustädtern ausführt und einen Top-3-Platz für möglich hält.

Mit Elan und Energie lässt sich in der Wiener Stadtliga auch definitiv viel bewegen. Die Abgangsliste bei den Braustädtern offenbart aber, dass viel Routine das Team verlassen hat. Der jungen Mannschaft könnten Rückschläge drohen, die Punkte für den ganz großen Wurf kosten würden.

Zu wünschen wäre es dem Traditionsklub jedenfalls, wieder in die Topränge und in Zukunft vielleicht sogar in die Ostliga zu kommen. Dann wären die Schwechater – so wie in glanzvollen Zeiten – das Steckenpferd der Region.