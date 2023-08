Neustart als einzige Option

Etwas unscheinbar steht es da. Das Gemeindewohnhaus „Brucker Straße 9“ in Schwadorf. Doch es ist reich an Geschichte, wurde es doch noch zur Zeiten von Groß-Wien in den Jahren 1952 und 1953 von der Stadt Wien erbaut. Betritt man das Stiegenhaus, fühlt man sich sofort in den Wiener Gemeindebau versetzt.

Mit der zurückgewonnenen Eigenständigkeit 1954 ging das Gebäude mit 16 Mini-Wohnungen in den Besitz Schwadorfs über. Nun, fast genau 70 Jahre nach der Errichtung, steht der Gemeindebau jedoch vor dem Abriss. Zu marod ist das Gebäude, zu wenig entspricht es heutigen Bedürfnissen. Die Gemeindeführung um Bürgermeister Jürgen Maschl (SPÖ) strebt einen Neubau an.

Dafür will man einen Partner ins Boot holen und ein Projekt mit betont sozialem Anstrich realisieren. Geplant ist eine Art von barrierefreies Wohnen mit der Option auf Betreuung zu Hause. Das wäre auf jeden Fall ein passender Ersatz für den einstigen Vorzeige-Wohnbau. Der Neustart ist letztlich die einzige Option.