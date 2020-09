Nun ist es also offiziell: Das Multiversum wird in rund einem Monat keine „Stadthalle“ mehr sein. Der Beschluss fiel fast einstimmig, lediglich die ÖVP votierte wie angekündigt gegen den Verkauf an den Immobilienspezialisten „Akron Group“.

Während der Kaufpreis von 20 Millionen Euro und das Reinholen eines professionellen Betreibers schon länger bekannt oder erwartet notwendig war, überraschte die Rückpachtung der Mehrzweckhalle dann doch ein wenig. SPÖ-Bürgermeisterin Karin Baier argumentierte mit der Zugriffsmöglichkeit auf die Halle als Gemeindesaal sowie der dennoch erreichten jährlichen Einsparungen von zumindest einer Million Euro.

Das sind alles gute und richtige Argumente. Letztlich, und das streitet niemand ab, war der Einstieg der Stadt als Großmieter unumgänglich. Ohne ihn hätte sich kein Käufer gefunden. Ob Eigentum oder Miete – kosten wird das Multiversum den Schwechatern immer etwas. Oder es gibt keine (leistbare) Halle für lokale Events.