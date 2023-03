Perspektiven geben

Wer eine Lehre starten will, steht zu aller Anfang vor der Herausforderung einen passenden Betrieb zu finden – gelingt das nicht, kommen überbetriebliche Lehrwerkstätten ins Spiel. Sie geben (jungen) Menschen die Chance, einen geordneten Weg in den Berufsalltag zu finden. Im Fall der Lehrwerkstätte „Grünwerk“ in Mannswörth passiert das bereits seit 2014 im Beruf des Gartengestalters. Ein Sozialprojekt, das gemeinsam mit AMS und BFI ins Leben gerufen wurde.

Dass die Stadtgemeinde das Projekt auch heuer wieder finanziell gefördert hat zeigt, dass sie die Wichtigkeit solcher Einrichtungen erkannt hat. Denn wo sonst wird Jugendlichen eine Chance gegeben, wenn sie auf dem ersten Arbeitsmarkt (vorerst) keine Perspektiven vorfinden. Dazu kommt, dass der Verein Jugendliche mit Lernschwächen besonders unterstützt. Eine Vorzeigeeinrichtung also, die in der Stadt mittlerweile unverzichtbar geworden ist.