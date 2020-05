Jetzt ist es also offiziell: Die Nestroy-Spiele machen 2020 eine unfreiwillige Pause. So wie im Grunde alle Theatersommer- Aufführungen in Niederösterreich. Die Absage kommt nicht überraschend, lassen doch die aktuellen Corona-Maßnahmen „Massenveranstaltungen“ nicht zu. Und das wird vermutlich auch noch eine Weile so bleiben.

Schade ist die Absage aber allemal. Immerhin handelt es sich bei den Nestroy-Spielen um eine Institution – es wäre die bereits 48. Auflage gewesen. Das Bühnenspiel ist das kulturelle Highlight in Schwechat und über die Grenzen der Stadt bekannt. Das tut eine Absage natürlich doppelt weh.

Dass Nestroy und Schwechat heuer aber nicht gänzlich getrennte Wege gehen müssen, dafür wollen das Organisationsteam um Intendant Peter Gruber und die Stadtgemeinde sorgen. Letztlich ist es auch egal, was dabei rauskommt, kulturell hochwertig wird es mit Sicherheit. Und vielleicht ja auch ein Vorgeschmack auf 2021.