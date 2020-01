Was nicht ist (oder war), kann ja noch werden. Diesem Prinzip zufolge kommt nach einem Tief ein Hoch – ob das auch im Hinblick auf die Wahlbeteiligung bei der Gemeinderatswahl in Schwechat so sein wird, wird sich am 26. Jänner zeigen.

Nicht einmal 50 Prozent, exakt waren es 48,68 Prozent, nahmen vor fast fünf Jahren von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Das ist ein erschreckender Wert. Die nun kandidierenden Parteien und Listen sehen die Sachlage ähnlich und wollen mehr Schwechaterinnen und Schwechater an die Urnen bekommen. Allesamt sehen sich als ideales Angebot, das muss natürlich auch deren Anspruch sein.

2015 trugen Multiversum-Skandal und enormer Zuzug ihren Teil zum Wählerschwund, vor allem bei der SPÖ, bei. Einen Skandal gab es bisher nicht, den Zuzug schon. Und dennoch muss jede Bürgerin und jeder Bürger daran erinnert werden: Die Stützen einer Demokratie halten nur so lange, solange man als Wähler daran mitarbeitet, sie stabil zu halten.