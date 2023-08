Wenn alle mithelfen

Am Wochenende waren wieder die Massen am Gelände rund um das Schloss Rothmühle und das Tonn-Stadion unterwegs. Das Schwechater Stadtfest ist beliebt und lockt die Besucher in Scharen an. Und das kommt nicht von ungefähr. Die Organisation ist professionell, das Programm vielfältig. Neben dem klassischen Festcharakter bietet der dreitägige Publikumsmagnet auch für Musikfreunde ein dichtes Programm. Auf zwei Bühnen - jene in der Rothmühle und jene des Schwechater Musikerstammtisches im Stadion - treten an allen drei Tagen Bands auf. Lokalmatadore sind dabei ebenso zu hören, wie bekanntere Größen. Heuer was es Josh, der am Samstagabend dafür sorgte, dass gar nicht alle in den Hof der Rothmühle eingelassen werden konnten, die das Konzert mitverfolgen wollten.

Alles in allem ein Erfolgsrezept, das vor allem dadurch punktet, dass von der Stadtführung über die Verwaltung bis hin zu den Bauhof-Mitarbeitern alle mit vollem Einsatz bei der Sache sind. Am Schwechater Stadtfest sieht man, was möglich ist, wenn alle mit Herz und Professionalität anpacken.