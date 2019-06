Die Anrainer der Gärtnergasse in Schwechat sind leidgeplagt. Rund 1.600 Fahrzeuge fahren täglich an ihren Häusern vorbei. Vor allem Lkw, die ins Simmeringer Industriegebiet wollen. Sie nutzen die Gärtnergasse als (illegalen) Abschneider von der S1 in Richtung Simmering.

Nun soll eine neue Landesstraße als großräumige Umfahrung des Siedlungsgebiets Abhilfe schaffen. Allein, in der Gärtnergasse glaubt man nicht recht daran. Vor allem aber dauert das den Anrainern zu lang. Schließlich ist das Projekt erst in den Kinderschuhen und wird erst frühestens in drei Jahren eröffnet.

Begleitende Maßnahmen sind also in jedem Fall notwendig. Kurzfristig wäre wohl eine Aktion scharf nach der anderen gefragt, um all denjenigen, die die Gasse verbotenerweise als Abschneider verwenden, einen Denkzettel zu verpassen. Langfristig macht es aber Sinn, die geplante Umfahrung zu nutzen, um den Schwerverkehr überhaupt aus der Stadt zu verbannen.

