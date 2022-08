Mehr Bäume tun nicht weh

Die zunehmende Bodenversiegelung ist seit geraumer Zeit ein großes Thema im öffentlichen Diskurs. Vor allem bei längeren Hitzeperioden, wie in den vergangenen Wochen, ist es am eigenen Leib zu spüren. Ein Umdenken muss es klarerweise in vielen Bereichen geben.

Die Forderungen der Grünen nach mehr „Grün“ für Parkplätze von Supermärkten passt ins Bild. Denn Bäume oder Sträucher sucht man hier meist vergeblich. Gerade in einer Stadt wie Schwechat hätte eine Auflockerung der Bodenversiegelung, etwa vor Supermärkten, positive Effekte.

Dass die Politik und damit die Gemeinden keine Einflussmöglichkeiten haben, ist Fakt. Doch den bräuchte es, denn derzeit geht es nur darum, möglichst viele Parkplätze herauszuholen. Ob notwendig oder nicht. Und: Mehr Bäume tun den Supermärkten sicher nicht weh. Zumal sie kundenfreundlich für angenehme Beschattung sorgen würden.