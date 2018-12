Was am 6. Dezember passt, muss nicht unbedingt auch eine Woche später noch passen. So könnte man die doch etwas skurrile Situation rund um den geplanten Multiversum-Teilverkauf beschreiben.

Denn war der mit dem Käufer, der Schönhaus Immobilien GmbH, vereinbarte Vertrag am 6. Dezember noch unterschriftsreif, ist er es jetzt nicht mehr. Warum, darüber will man nicht sprechen. Bei der rot-grünen Stadtregierung sagt man dazu gar nichts. Auch die Opposition hält sich an die Verschwiegenheitsvereinbarung. Angeblich passen Vertragsdetails nicht. Doch im Grunde lässt man die Öffentlichkeit im Dunkeln.

Gerade für Rot-Grün ist diese Situation unangenehm. Denn eigentlich wollte man den Vertrag am 6. Dezember absegnen. Damals hat er also aus ihrer Sicht gepasst. Und jetzt soll das nicht mehr so sein? Klingt kurios und ist nicht unbedingt ein Ruhmesblatt für die Stadtregierung. Denn in einem unterschriftsreifen Vertrag sollte eigentlich nichts mehr unklar sein.