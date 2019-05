Kollektives Aufatmen in Schwechat und Umgebung: Das provisorische Dach im Tunnel Rannersdorf konnte am Sonntag zwei Wochen früher als geplant fertiggestellt werden. Gleichzeitig öffnete der Autobahnbetreiber „Asfinag“ den Tunnel wieder für den Verkehr.

Bereits am Montag war eine erste Entspannung im Frühverkehr zu erkennen. Dennoch zeigt die rund einmonatige Tunnelsperre nach dem verheerenden Lkw-Brand Ende April, wie sich das Verkehrsaufkommen eklatant nach oben nivelliert hat. Das Chaos in Schwechat und Umgebung war ein alltäglicher Begleiter.

Letztlich läge es aber auch an uns, genauer gesagt den Wien-Pendlern, sich nach so harten Wochen zu hinterfragen. Ist das Auto immer notwendig? Kommen nicht auch die Öffis infrage? Keine Frage, das Angebot ist weit entfernt von perfekt. In manchen Fällen würde es aber schon reichen, den inneren Schweinehund zu besiegen und die vorhandenen (Öffi-)Verbindungen zu nutzen.

