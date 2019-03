Eigentlich war man von einer neuerlichen Vergabe an einen Gastronomen schon abgekommen. Die ehemalige Rannersdorfer Stubn wurde bereits „nutzungsunabhängig“ ausgeschrieben. Nachdem auch diese offene Variante nicht von sonderlich viel Erfolg gekrönt war, versucht man es doch noch einmal mit einem Gastro-Pächter.

Ein allerletztes Mal, wie auch der zuständige Wirtschaftsstadtrat Lukas Szikora (VP) unumwunden festhält. Derzeit hat der „Kastaniengarten“ ein Monopol im Ort. Doch Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft – die Hoffnung, dass es auch hier so sein wird, stirbt wohl zuletzt.

Allerdings kann das Angebot in der neuen Rannersdorfer Stubn noch so gut sein, entscheidend ist die Resonanz in Form von Gästen. In diesem Fall sind die Rannersdorfer, aber auch die Schwechater und Klederinger gefordert. Sie müssen das Lokal nutzen, um es langfristig abzusichern. Ein gschmackiges Schnitzel könnte da schon Motivation genug sein.