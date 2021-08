Wien führt im März 2022 flächendeckend das Parkpickerl ein. Was in der Bundeshauptstadt die Verkehrsbelastung zurückdrängen soll, steigert aber ebendiese in Schwechat. Schließlich gehört die Stadt noch zur Kernzone 100 und ist damit für viele Pendler aus der ganzen Region beliebte Anlaufstelle, um vom Auto in den Zug umzusteigen. Schon jetzt sind die Park & Ride-Anlagen daher oft hoffnungslos überlastet. In Schwechat versucht man nun, Lösungsansätze zu finden. Sowohl der Ansatz der SPÖ, die Bürger in ein Verkehrskonzept einzubinden, als auch jener der Grünen, die Straßenbahn nach Schwechat zu verlängern, machen Sinn.

Das grundsätzliche Problem ist aber eines, das weit über Schwechat hinausreicht. Man muss Anreize für die Pendler schaffen, schon viel früher auf Öffis umzusteigen. Dafür braucht es besseren öffentlichen Nahverkehr und bessere Verbindungen. Und mehr Druck, weniger Kilometer mit dem Auto zu fahren.