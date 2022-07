Politik im Cent-Bereich

Die Teuerung in vielen Lebensbereichen ist derzeit eines der meistdiskutierten Themen des Landes. Natürlich auch in der Politik. Allerdings nicht nur auf Bundesebene, sondern auch in den Gemeinderäten. So auch in Schwechat.

Eine erste Maßnahme mit dem Aussetzen der Erhöhung von Gemeindewohnungsmieten ist jedoch kürzlich gescheitert. Das würde der Stadt aber zu viel kosten. Die SPÖ fordert daher, ganz nach der Linie der Bundespartei, österreichweite Maßnahmen.

Dass darin auch das Aussetzen von Mieterhöhungen geforderte wird, sorgte für höhnische Worte von Grünen und ÖVP in Schwechat. Letztlich sind alle Fraktionen des Gemeinderats bestrebt, mit Herbst gemeinsam Lösungen auf kommunaler Ebene zu präsentieren. Bis dahin dient das Thema aber allemal, um politisches Kleingeld zu waschen. Wenn auch nur im Cent-Bereich und noch dazu entbehrlich.