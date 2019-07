Das Maß ist voll, so lautet das Urteil von Bürgermeisterin Karin Baier (SP). Probleme mit Vandalismus, Lärmbelästigungen und Verunreinigungen sorgen dafür, dass seit Samstag eine private Sicherheitsfirma durch Schwechat patrouilliert.

Konkret sollen die Securitys die öffentlichen Spielplätze und Parks im Auge behalten. Und natürlich das Freibad, in dem jugendlichen Gruppen seit geraumer Zeit für Unruhe sorgen. Bei der Polizei begrüßt man die Unterstützung, immerhin ist es unmöglich für die Beamten überall gleichzeitig zu sein. Das Gleiche gilt allerdings auch für die Sicherheitsleute.

Im Freibad kann die Präsenz durchaus Wunder bewirken, Uniformen stehen für Autorität. Zudem ist das Areal zwar groß, aber umzäunt. Bei Spielplätzen und Parks sieht es anders aus. Sind die Sicherheitsleute an einem Ort, versammeln sich die Störenfriede an einem anderen. Punktuell bringt die Maßnahme also sicher etwas – eine endgültige Lösung des Problems, sind aber auch die Securitys nicht.

Mehr zum Thema