Die Grünen haben einen Verkehrsexperten der TU Wien mit einer Studie zur geplanten L2070 beauftragt. Ganz klar kam dabei heraus, dass die Umfahrungsstraße ihren Zweck erfüllen würde: Sie würde die Klederinger Siedlungen entlasten.

Ansonsten wäre ihr Wirkungsbereich aber eher gering. Und aus Sicht des Experten wäre die ganze Umfahrung nicht nötig, wenn man einfach die Gärtnergasse absperren würde. Für die Bewohner der Gärtnergasse wäre die Umfahrung wohl eine gute Lösung, wenn die Umsetzung nicht so lange dauern würde.

Die Verkehrsexperten der TU Wien, die die Grünen beauftragt haben, legten ihren Analysen eine Realisierung im Jahr 2030 zugrunde. Was an den Ergebnissen aber das eigentlich alarmierende ist, ist die Entwicklung, die der Verkehr insgesamt im und um das Schwechater Stadtgebiet nehmen wird. Und da heißt es, so rasch wie möglich gegensteuern, und zwar mit allen verkehrsberuhigenden Maßnahmen, die zur Verfügung stehen.