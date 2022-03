Richtige Zeit für einen Öffi-Ausbau

Mit Dienstag ist sie also in Kraft – die flächendeckende Kurzparkzone in Wien. Im benachbarten Schwechat zog man mit einer „Grünen Zone“ nach. Das heißt: Parken ist im gesamten Stadtgebiet gebührenpflichtig, Zeitbeschränkung gibt es hingegen keine.

Ansonsten hat sich vorerst nicht viel verändert. Entlang der S7-Strecke werden bei der Haltestelle Mannswörth 53 Parkplätze gebaut, in Fischamend wird im Laufe des Jahres ein Zufahrtssystem umgesetzt. Ansonsten warten Gemeinden, Land und ÖBB erst einmal ab.

Allerdings bietet die Wiener Maßnahme auch eine Chance. Wer also beruflich nicht auf das Auto angewiesen ist, der könnte gänzlich auf die Öffis umsteigen. Wenn das Angebot passt. Hier gilt es anzusetzen: Es braucht Öffi-Verbindungen, etwa mit Bussen, die die Menschen möglichst schon ab dem Wohnort abfangen.