Die Schwadorfer wollen sich nicht mit kleinen Brötchen in der Gebietsliga SSO abgeben. Wie Obmann Robert Munjak vermeldet, möchte der Aufsteiger nicht nur die Klasse halten, sondern auch eine stabile Rolle in der neuen Liga einnehmen.

Gut so. Die Schwadorfer gehen mit einer großen Portion Selbstvertrauen in die neue Meisterschaft. Kann der Elan von der Fabelsaison konserviert und mitgenommen werden, dann ist der Elf von Meistertrainer Thomas Khopp auch Einiges zuzutrauen.

Trotzdem: Die Gebietsliga sollte der Aufsteiger nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Konkurrenz ist bärenstark, der Sprung von der 1. Klasse Ost in die neue Liga ist groß. Der Verein muss in jedem Fall auch den Plan B einkalkulieren. Nämlich dass es mitunter aufgrund der qualitativen Dichte in der Gebietsliga zu Leerläufen und Rückschlägen kommen kann.

In jedem Fall werden die Schwadorfer aber eine Bereicherung für die Liga sein. Drei tolle, neue Derbys stehen auf dem Plan: Leopoldsdorf, Marienthal und Kleinneusiedl. Allesamt Schlager, auf die sich die Schwadorfer freuen werden. Und in diesen Nachbarschafts-Duellen ist dem hochmotivierten Aufsteiger ohnehin alles zuzutrauen.