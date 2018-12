Drei Neuzugänge stehen bei der SV Schwechat schon fest: Neben Heimkehrer Christoph Kakfa (29), von dem sich die Blau-Weißen eine kräftige Injektion an Routine erhoffen, kommen mit Fatlum Kreka (22) und David Marin (18) zwei Youngsters an Bord. Freilich ist das Transferprogramm noch nicht abgeschlossen, die Braustädter basteln noch fieberhaft an einem durchschlagskräftigen Kader für die Rückrunde.

So oder so bleibt das Unternehmen, die Ostliga zu halten, ein utopischer Kampf. Das wissen natürlich auch die Verantwortlichen bei der SVS. Es geht nicht nur darum, das Wunder Klassenerhalt anzustreben. Sondern eben auch darum, ein aussichtsreiches Gefüge für den Plan B zu schaffen.

Denn für den Fall eines Abstiegs in die Wiener Stadtliga brauchen die Schwechater eine Truppe, die zusammenbleibt und weiterkämpft. Umso leichter wird es dann für den Traditionsklub, wieder in die Spur zu finden und über kurz oder lang den Wiederaufstieg anzupeilen. Bei der Kader-Adaptierung im Sommer haben die Schwechater dann sogar noch einen Vorteil, Spieler von der 1B nach oben zu ziehen. Schwechat wird daher in der nächsten Saison – ob nach Abstieg oder nicht – zurückschlagen können.