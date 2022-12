Unnötige Hürden

Seit Jahren ist der Andrang in das Gymnasium Schwechat, aber auch in jenes in Bruck, enorm. Mitunter mussten Kinder abgewiesen werden. Eine Lösung wäre die Attraktivierung der Mittelschulen, ein dritter AHS-Standort im Bezirk ist dennoch dringend notwendig.

Dass es „südöstlich von Wien“ Bedarf gibt, ist auch im Bildungsministerium bekannt. Deshalb soll hier auch eine zusätzliche Schule entstehen. Ob das allerdings im Bezirk sein wird, ist unklar. Laut Bildungsdirektion NÖ gebe es mehrere Interessenten. Abgesprungen ist nun Schwechat.

All ihre Vorschläge wurden abgelehnt. Und: Die Gemeinde müsste das 8.000 m²-Areal gratis zur Verfügung stellen. Ein No-Go für die Braustadt. Aus gutem Grund, denn ein Gymnasium ist Bundessache. Ein wichtiges Projekt herab zu delegieren, ist einer ordentlichen Bildungspolitik nicht würdig und eine unnötige Hürde.