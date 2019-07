Der Schwechater Flughafen will bis 2030 CO -neutral sein. Zahlreiche Vorhaben dienen diesem Ziel und sollen den Airport in seiner Position als „Leitbetrieb“ in der Region untermauern. Neben den mehr als 20.000 Jobs am Standort, sollen auch in Sachen Umweltschutz Maßstäbe gesetzt werden.

Das ist wichtig, denn das soll ein Leitbetrieb auch sein – die Region leiten und die Richtung vorgeben. Maßnahmen wie der Ausbau von Photovoltaikanlagen, das Umstellen der Flotte (vor allem am Vorfeld) auf E-Fahrzeuge oder bei neuen Bauprojekten nachhaltige Energieformen, wie beim Office Park 4 die Geothermie, zu fördern ist richtig und lobenswert.

Allerdings bleibt ein Wermutstropfen. Denn der Flughafen kann (und will) nur die eigenverursachten Umweltbelastungen reduzieren. Der Flugverkehr bleibt unangetastet, ist er doch das ureigenste Hauptgeschäft. Doch genau hier liegt am meisten Potenzial. Und solange hier nichts passiert, verpufft alles andere wie heiße Luft.

