Willkommene Einnahmen

Die meisten Gemeinden haben derzeit mit den finanziellen Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Ebergassing ist da keine Ausnahme. Allerdings sieht sich die Gemeinde in den nächsten Jahren noch mit ganz anderen Problemen konfrontiert. Wenn der Automobilzulieferkonzert Antolin tatsächlich in einigen Jahren seine Pforten schließt, bedeutet das für die Kommune massive Einnahmenverluste. Schließlich zählt der Betrieb 800 Mitarbeiter.

In dem Zusammenhang ist es also erfreulich, wenn nun ein Abschluss mit dem Logistik-Riesen DLH gelungen ist, auch wenn die Ansiedelung der Logistiker in unserer Region mittlerweile mit Skepsis beäugt wird. Davon verspricht man sich einen Betrieb mit immerhin 400 Mitarbeitern. Angesichts der Tatsache, dass die Aufgaben der Gemeinden nicht weniger werden, bedeutet das Einnahmen, die mehr als willkommen sind.