Zukunft liegt im Kreislauf

Es gibt heutzutage kaum ein Produkt, das ohne Kunststoff auskommt. Laut einer Studie des Klimaschutz-Ministeriums fallen in Österreich jedes Jahr fast eine Million Tonnen an Kunststoff-Abfällen an. 28 Prozent davon werden weiter verwertet, 71 Prozent werden verbrannt und ein Prozent wird deponiert.

Neben der Abfallvermeidung ist das Ziel die Rückführung der Stoffe in einen Kreislauf. Gerade bei Kunststoff ist das bisher nur zu einem kleinen Teil möglich.

Die ReOil-Anlage der OMV kann hier ein Lösungsansatz sein. Sie verarbeitet Kunststoffe nämlich wieder zu Rohöl, sodass am Ende das Tages unter anderem wieder Kunststoffe daraus hergestellt werden können.

Ab dem Jahr 2026 soll die Anlage 200.000 Tonnen Plastik pro Jahr chemisch recyclen können. Das ist ein erfreulicher Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft, die letztendlich dafür sorgt, dass die Müllberge schrumpfen.