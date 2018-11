Die Eröffnung der Billa-Filiale beim Gemeindezentrum Ende Februar war für die Fleischerei Graf der Anfang vom Ende. Nach 53 Jahren in Gramatneusiedl schließt die Filiale am 31. Dezember für immer ihre Türen.

Die Konkurrenz war letztlich zu groß. Die Eröffnung der Billa-Filiale direkt gegenüber und des Penny-Standortes Richtung Moosbrunn hatte große Auswirkungen auf die Fleischerei. „Wir spüren das bei den Umsätzen ziemlich stark“, erzählt Leiterin Regina Graf im Gespräch mit der NÖN. Sie bedauert die Schließung: „Leider ist das der Lauf der Zeit – die Großen bringen die Kleinen um.“ Viele Kunden seien der Meinung, dass sie in den großen Filialen billiger einkaufen könnten. Das stimme aber nicht, betont Graf. Sie finde es schade, dass viele Bewohner über die Schließung jammern, davor aber in die Supermärkte einkaufen gegangen sind.

Zuletzt habe man bereits die Öffnungszeiten der Filiale in Gramatneusiedl reduzieren müssen – nachmittags war nur noch am Freitag geöffnet.

Außerdem kommt hinzu, dass die Fleischerei in Gramatneusiedl in Untermiete bei der Gebös ist und die Miete ab 2019 erhöht wird. Auch das sorge für eine finanzielle Mehrbelastung, die kaum noch zu stemmen sei.

Aber nicht nur finanziell, auch personell wurde es in Gramatneusiedl letztlich eng: Nach 37 Jahren im Dienst verabschiedet sich die Filialleiterin in Pension, eine Mitarbeiterin hat außerdem im Sommer gekündigt. Übriggeblieben wäre deshalb nur noch eine Angestellte. Sie wird nun ab Jänner die Graf-Filiale in Leithaprodersdorf verstärken.

In der burgenländischen Gemeinde läuft das Geschäft ungebrochen gut – „dort gibt es im Umkreis keine größeren Supermärkte“, erklärt Graf.