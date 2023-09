Ebergassing: Manchmal bringt ein Botendienst nicht allen was

Am 14. Juni letzten Jahres platzte der Traum eines 41-Jährigen als Unternehmer. An diesem Tag stellte die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) den Insolvenzantrag für seine Firma mit Sitz in Ebergassing. Über 7.000 Euro wies der Rückstand der Zahlungen zu diesem Zeitpunkt bereits aus. Weil er zudem noch 10.000 Euro vom Firmenkonto abzweigte und später mit dem Geld online auf Fußballspiele wettete, gesellte sich zum Konkurs ein Strafantrag der Staatsanwaltschaft Korneuburg wegen betrügerischer Krida.

Natürlich interessierte es die dem Schöffensenat vorsitzende Richterin Lydia Rada wie es erstens dazu kam, dass er sich als gelernter Maler mit einem Botendienst selbstständig gemacht hatte, und zweitens wie der finanzielle Engpass entstanden ist. Die Erklärung für die erste Frage der Richterin war relativ einfach. Er habe nur kurz als Maler gearbeitet und sei schon früh zum Botendienst gewechselt. Da ergab es sich, dass Ende 2021 „eine Tour zu vergeben war“, da die Vorgängerin verstarb. Mitarbeiter und Fahrzeuge gab es schon, also ließ er sich auf das Abenteuer Selbstständigkeit ein.

„Ich hab den kompletten Überblick verloren“

Dass es nur einen Auftraggeber für den Paketdienst gab, stellte zwar ein unternehmerisches Risiko dar, war aber nicht der Grund des Scheiterns. Diesen, oder besser diese, erläuterte Verteidiger Franz Lima in seinem Eröffnungsplädoyer. Sein Mandant sei sich des unternehmerischen Denkens und Handelns nicht bewusst gewesen, er sei „reingeschlittert“, argumentierte der Schwechater Anwalt. Neben diesen Defiziten gab es aber noch die Spielsucht des 41-Jährigen und eine Menge Schulden aus Jahren vor der Selbstständigkeit.

Bei der Gemengelage klang die Einlassung des Angeklagten recht nachvollziehbar: „Ich hab den kompletten Überblick verloren.“ Für die Vorsitzende ergab das Beweisverfahren ein recht klares Bild. Der Konkurs sei keineswegs überraschend gekommen und der 41-Jährige habe „noch seine Schäfchen ins Trockene gebracht“ und sich auch damit abgefunden oder in Kauf genommen - „dann kriegen die halt kein Geld“.

Das Urteil für die betrügerische Krida und das Vorenthalten von Dienstnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung lautete auf 13 Monate bedingte Freiheitsstrafe für den bisher unbescholtenen Mann, das noch im Gerichtssaal rechtskräftig wurde.