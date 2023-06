„Heaven & Hell“ ließen Schloss Ebergassing erklingen

Ironischerweise passe Susanne Hells Name perfekt zu jenem des Duos „Heaven & Hell“, und womöglich repräsentiere sie ebendiese Hölle auch, während Jaro Gregorovic „ein Engerl ist“, scherzt die Musikerin in der Pause zwischen zwei Liedern. Bereits seit zehn Jahren komponieren Hell und Gregorovic im Duo und treten als solches zusammen auf. Ihr Konzert im Ebergassinger Schloss vergangenen Samstag eröffneten sie jedoch gleich mit einem ihrer neuesten Werke, welches wie eine Traumsequenz anmutet und aktuelle politische Themen ansprach. „Es tut sich derzeit einiges auf der Welt, und das darf in unserer Musik Ausdruck finden“, sagt Hell.

Angesichts der Tatsache, dass es sich bei „Heaven & Hell“ eben lediglich um zwei Musikerinnen und Musiker handelt, erscheint der weite, vielfältige atmosphärische Klang, den sie einem entgegenbringen, nur noch eindrucksvoller. Jaro Gregorovic, seit 2009 Schlagwerklehrer an der Musikschule Südheide, bedient mit dem Schlagwerk, Vibraphon, Drumsynthesizer und seiner Stimme schließlich gleich mehrere Instrumente. In Kombination eines Loopers, also eines Geräts, welches die Aufnahme und sich wiederholende Wiedergabe von beispielsweise Klavierakkorden ermöglicht, gelingt es wie eine mehrköpfige Band zu klingen. Komplementiert werden Gregorovics Klänge durch Susanne Hells Stimme, Klavier und Synthesizer. Neben ihrem künstlerischen Dasein bietet Hell auch Gesangsunterricht und Chorseminare an.

Abwechslungsreich in Musik und Sprache

Dass sich Hell und Gregorovic nicht am Mainstream orientieren, wie sie selbst sagen, wird auch der Zuhörerin und dem Zuhörer schnell bewusst. Von lauten, brachialen Trommeln hin zu den sanften Tönen des Vibraphons und ruhigen Jazzsequenzen wird das Publikum mit auf eine Reise genommen. Eine Reise durch - teils auch politische - Themen des alltäglichen Lebens, aber auch persönliche Eindrücke und Erinnerungen des Duos. Dies zeigt sich etwa im Stück „Epitalam“, welches von Susanne Hells Hochzeitsreise in Frankreich erzählt. Das Gefühl, das sie dort verspürt habe, wollte sie in Musik fassen.

So abwechslungsreich die Musik an sich ist, so vielfältig sind auch die Texte hinsichtlich ihrer Sprache. So singen „Heaven & Hell“ im einen Lied auf Englisch, während die Texte des nächsten auf Französisch, Ungarisch, Slowakisch oder Mundart verfasst sind. „Des klange Glück kummt auf de Zechnspitzn daher“, heißt es etwa im Lied „Zechenspitzen“, das daran erinnern soll, dass kleines Glück auch großes Glück bedeuten könne. Eine der zahlreichen Botschaften, die Susanne Hell und Jaro Gregorovic dem Publikum mitgaben.