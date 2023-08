Sommerkonzert in Gramatneusiedl mit französischem Flair

Das Sommerkonzert der „Camerata Carnuntum“ stand heuer ganz im Zeichen von „Vive la France“. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher lauschten der Musik des Symphonieorchesters „Camerata Carnuntum“. Die Mitglieder um Dirigent Leo Wittner widmeten sich dieses Mal dem Thema „Frankreich“.

In einem kurzweiligen und abwechslungsreichen Programm gab es Werke von Gabriel Fauré, Jacques Offenbach mit dem weltberühmten Can Can oder unsterbliche Melodien aus der Oper „Carmen“ von Georges Bizet zu hören. Virtuos spielte zudem die Gramatneusiedler Pianistin Doris Kitzmantel das Klavierkonzert Nr. 2 von Camille Saint-Saens. Sie verstand es, dem ohnedies differenzierten Werk feinste Nuancen zu entlocken und bekam vom Publikum tosenden Applaus.

Klaviersolistin Doris Kitzmantel. Foto: privat, Privat

Die Schweizer Künstler Lisa Berg und David Ruosch gaben zudem im Rahmen des Konzertabends eigene Kompositionen zum Besten, die Orchesterarragements stammten von Konzertmeisterin Maria Patera. Das Duo überraschte mit Chansons in verschiedenen Sprachen; witzig, verspielt, aber auch zum Träumen und Nachdenken anregend, mit Lisa Bergs höchst authentischer Chansonstimme. Das Publikum im Wittnerhof war so begeistert, dass die Künstlerinnen und Künstler einige Zugaben geben mussten. Ein Kompliment: „Merveilleux“ – „Wunderbar“.