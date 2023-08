„Schwechat schrammelt“: Wienerlieder in der Rothmühle

Das Wienerlied wurde Manfred Chromy, dem laut Eigendefinition „Urvater der ultimativen Texasschrammlerei“, in die Wiege gelegt. Gemeinsam mit Bernadette „Detterl“ Schlembach, Violonistin und Obfrau des Schwechater Musikstammtisches (SMS), brachte der Kontragitarrist am Samstag Eigenkompositionen und alte Wienerlieder nach Rannersdorf. Zwischen den Liedern erzählte er immer wieder von feuchtfröhlichen Pannenmomenten aus seinem Leben. Das Duett spielte und sang im Schloss Rothmühle allerdings eher für ein kleines Grüppchen an Zuschauerinnen und Zuschauern.

Grund dafür war wohl die Eventkonkurrenz durch das Vespatreffen im benachbarten Stadion und einem „Genial im Lokal“-Konzert von Bono V. Bruce im Castelletto. Nachdem die Stadtgemeinde aber im Anschluss den zweiten Sommerkino-Film in der Rothmühle zeigte, kam gegen Ende des Konzerts neues Publikum hinzu. Chromy und Schlembach sind übrigens auch am Stadtfest mit dem „Texasschrammeln“-am Sonntag, 27. August um 16 Uhr vertreten. Bei der Sommer-Konzertreihe „Genial im Lokal“ unterhält die SMS-Obfrau noch mit Wolfgang „Woifal“ Gerstberger am 19. August im Würstelstand Koder am Hauptplatz.

Apropos "Woifal“: Der Schwechater Musiker spielte dann am Sonntag im Zuge von „Schwechater schrammelt“ in der Rothmühle. Gemeinsam mit den „Praterschrammeln“ zeigte er sich für den musikalischen Part in Form einer „Live-Schrammelkaroke“ beim Frühschoppen verantwortlich.