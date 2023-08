„Salon Batik“ geht in Ebergassing in seine fünfte Spielzeit

Vom 28. September bis 1. Oktober warten zum fünften Geburtstag des „Salon Batik“ vier weitere Konzerte mit musikalischen Highlights auf das Konzertpublikum in Ebergassing. Für den künstlerischen Leiter und Gastgeber Roland Batik ist schon jetzt eines klar: „Der Salon Batik ist nach fünf Jahren beim Publikum angekommen und hat sich als Fixpunkt der regionalen Kulturszene etabliert!“

Beethoven & More

Den Anfang macht am 28. September das international hochgelobte Duo, bestehend aus dem Cellisten Jörg Ulrich Krah und dem Pianisten Bernhard Parz mit „Beethoven & More“. Zu hören sein werden dabei unter anderem Beethovens Violoncello-Sonaten, die den zeitgenössischen musikalischen Kommentaren des deutschen Komponisten Georg Katzer gegenübergestellt werden. In der französischen Tageszeitung „Le Monde“ wurde das Programm als „atemberaubend“ und „hypnotisierend“ beurteilt.

MOZART & GULDA with Batik in between

Am 29. September lädt dann Roland Batik selbst seine Gäste auf eine musikalische Reise zum „Weltmeister“ Wolfgang Amadeus Mozart und zum „Großmeister“ Friedrich Gulda ein. Batik leitet von einem zum anderen mit improvisierten Brücken und jazzigen Übergängen über, um den Bogen zwischen Mozart und Gulda zu spannen.

Schlossklänge mit Christian Altenburger

Bereits ausverkauft ist das diesjährige Kooperationskonzert mit der Haydnregion NÖ. Unter dem Titel „Schlossklänge“ wird niemand geringerer als der vielfach ausgezeichnete Geigen­virtuose Christian Altenburger mit vier kongenialen Musikerkolleg:innen am 30. September im Festsaal des Schlosses Ebergassing erlesene Kammermusik von Joseph Haydn, Giacomo Puccini und Antonín Dvorák präsentieren.

Jazzmatineé „The Art of Duo“

Den Abschluss der Konzertreihe bildet eine „Jazzmatineé“ im „Salon Batik“: Am 1. Oktober können die Gäste ab 11 Uhr mit Roland Batik und dem Bassisten Heinrich Werkl in „The Art of Duo“ eintauchen. Dabei wird Heinrich Werkl auch sein kompositorisches Schaffen zum Besten geben.

Gesponsert und unterstützt wird das Programm, das der Verein „Musik im Schloss“ zusammengestellt hat, vom Land NÖ, der Haydnregion NÖ, der AK Niederösterreich, der Wiener Städtischen Versicherung, der Bösendorfer Klaviermanufaktur und der Gemeinde Ebergassing und dem Schloss Ebergassing.

Eintrittskarten können unter 0664/99218138, per E-Mail unter info@musikimschloss.at und über das Bestellformular auf der Webseite www.musikimschloss.at bestellt werden.