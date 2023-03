Neue Ideen durch Detox-Kräuter-Workshop in der Bauernkammer Schwechat

Fünfzehn Bäuerinnen und an Kräutern interessierte Frauen werkten, rührten und schnipselten letzten Freitag im Seminarraum der ehemaligen Bezirksbauernkammer Schwechat in der Bruck Hainburger Straße. Kräuterexpertin Petra Regner-Haindl aus Wolkersdorf zeigte an vier Stationen (Werktischen) wie man aus Efeu, Brennnesseln, Löwenzahn, Vogelmiere & Co hautstraffende Massageöle, heilsame Kräuterdrinks, grüne Smoothes und entspannende Badesalze mixt.

Teilnehmerinnen aus Himberg, Pellendorf, Gramatneusiedl, Klein-Neusiedl, Rauchenwarth, Enzersdorf, Gallbrunn, Maria Ellend, Haslau, Petronell, Schwechat, Wien und Mexiko besuchten den Kräuterkurs. Sie alle bekamen Tipps, wie man im Frühling mit Pflanzen und (Un)-Kräutern von Garten, Wiese und Wald, wieder Schwung in seinen Kreislauf bekommt und dem Körper wichtige Vitamine zuführt.

Regner-Haindl brachte Beispiele zu Kräuterfrühlingskuren für einen besseren Stoffwechsel, riet dazu, täglich mehr Flüssigkeit zu sich zu nehmen und immer wieder für kürzere (oder auch längere) Perioden auf Zucker und Weißmehle zu verzichten. Rezepte für einen Erdäpfel-Fastentrunk, einen Frühlings-Essig-Honig-Trunk, gepresste Frischpflanzensäfte und verschiedenen Kräuter-Körperölen im Workshop-Manuskript sollen die Teilnehmerinnen für eigene Experimente zuhause anregen.

