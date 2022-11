Maria Lanzendorf: Der Krampus sorgt für ein Höllenspektakel

Erst kürzlich – es war die Nacht von Halloween – wurde den Menschen auf dem Sportplatz des SC Maria Lanzendorf das wohlige Gruseln gelehrt. Am Samstag war es erneut so weit: Feuer, Rauch und schrecklich-schöne Gestalten haben Sportplatz wieder in Beschlag genommen.

Auf Einladung des örtlichen Sportvereins bot der Krampusverein Nigri Diaboli aus Himberg eine bildgewaltige Show und zeigte den in großer Zahl erschienenen Besucherinnen und Besuchern – darunter einige Gemeinderätinnen und Gemeinderäte – dass die Furcht mehrere Fratzen haben kann.

Dabei hatte alles so lieb, so friedlich begonnen. Der Nikolo und seine Engel begaben sich ungeachtet der herrschenden Kälte auf Begrüßungstour und schenkten den Kindern in der ersten Reihe ein Lächeln. Das wars dann aber auch schon mit freundlich und lieb. Und nur noch die mutigsten Kinder sind ganz vorne stehen geblieben.

Begleitet von Feuer, Rauch und diabolischen Klängen wurden die Krampi losgelassen, um den im Rund stehenden Besucherinnen und Besuchern einen kalten Schauer über den Rücken zu jagen. Aber auch das war letztlich alles halb so wild, denn zum Schluss mischten sich Kinder, Eltern und Krampi wild durcheinander und es wurden Erinnerungsfotos mit den Schrecklich-schönen der Nacht geschossen. Mal mit Maske, mal demaskiert.

Negri Diaboli sind mit ihrer Show am 26. November (20 Uhr) bei der Feuerwehr in Rannersdorf, bevor am 27. November ab 17 Uhr der Heimauftritt im Himberg auf dem Programm steht.

