Schwechat: Betrüger buchten saftigen Geldbetrag ab

Ein harmlos wirkender Link per SMS kostete einen Schwechater letztlich viel Geld. Die Täter informierten das spätere Opfer per Textnachricht über die nicht durchführbare Zustellung eines Pakets, da bei der Adresse die Hausnummer fehlen würde. In der SMS war ein Link zu finden, über den das Paket umgeleitet werden soll - so nahm es der Schwechater zumindest an.

Allerdings war für die „Umleitung“ eine geringe Gebühr fällig. Dafür bräuchte das Opfer nur die Kreditkartennummer einzugeben, was er auch tat. Doch statt der „geringen Gebühr“ wurde letztlich ein weit höherer Geldbetrag von der Kreditkarten abgebucht. Der Schwechater erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei, die Schwechater Exekutive ermittelt nun wegen Betrugs.