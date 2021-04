Seit wenigen Tagen laufen die Grabarbeiten auf der Rauchenwartherstraße sowie auf Teilen der Bundesstraße 10 auf Hochtouren. Die Stromkabel für die Ampelanlage werden verlegt.

Mit der Entschärfung des Kreuzungsbereiches betrieb ÖVP-Ortschef Ernst Schüller schon vor den letzten Gemeinderatswahlen Wahlkampf. Ausschlaggebend waren die Pkw-Zusammenstöße, die sich in diesem Gebiet in den letzten Jahren häuften. Von Rauchenwarth kommend müssen sich die Pkw-Lenker in den fließenden Verkehr einordnen. Viele Autofahrer auf der B10 halten sich allerdings nicht an die Geschwindigkeitsbeschränkung von 70km/h. Vor über einen Jahr gab es einen Unfall mit einem Verletzten. „Bei einem Gespräch mit einem Rauchenwarther hatte sich herausgestellt, dass es auch ihn erwischt hatte“, berichtet Schüller von einem Opfer aus dem Ort.

Das unangenehme Gefühl beim Abbiegen auf die B10 wird aber der Vergangenheit angehören. Nach langwierigen Gesprächen mit dem Land bestätigte schließlich im Jänner des letzten Jahres der Pressesprecher des NÖ-Straßenbaus, Gerhard Fichtinger, die Umsetzung des über 130.000 Euro teuren Projektes. Zustande kam es letztendlich, da sich die Gemeinde Rauchenwarth, obwohl sich die Kreuzung nicht im Gemeindegebiet befindet, für eine Finanzierungsbeteiligung aussprach. 32.626,90 Euro beträgt der Anteil. Dieses Geld wird für die Durchführung der Grabungsarbeiten verwendet, für die die Firma Alois Zetsch GesmbH aus Grossweikersdorf beauftragt wurde.

Trotz der Ankündigung, dass die B10 im Fall des Baus der dritten Piste Richtung Rauchenwarth verlegt werden würde, hält der Bürgermeister die Ampelanlage für dringend notwendig. „Im Fall einer Verlegung haben wir nur wenige Meter von der Stromverlegung verloren. Ich bin davon überzeugt, dass in diesem Bereich ein Kreisverkehr entstehen wird und dieser dann sowieso über einen Stromanschluss verfügen muss“, so Schüller.