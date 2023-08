Hauptwohnsitz in Fischamend gilt nun als Grundlage für Schulförderung

Vor mehr als zehn Jahren beschloss der Gemeinderat, Schülerinnen und Schülern aus finanziell benachteiligten Familien bei den Kosten von Schulausflügen unter die Arme zu greifen. Hauptorientierungspunkt war in diesem Zusammenhang, dass die Antragsstellenden den Förderkriterien für den Heizkostenzuschuss des Landes NÖ entsprachen. Mit einem einstimmigen Beschluss im Gemeinderat kam nun ein weitere Voraussetzung hinzu: Das betroffene Kind muss in Fischamend mit Hauptwohnsitz gemeldet sein. Das ist an sich bei den meisten Subventionen üblich.

Argumentiert wird die nunmehrige Änderung mit der seit zwei Jahren geltenden Sprengel-Liberalisierung in Niederösterreich. Diese erlaubt es Schülerinnen und Schülern, ohne Verpflichtungserklärung aus allen Teilen des Landes eine gewünschte Mittelschule, auch außerhalb des Wohnortes oder des Schulverbandes, zu besuchen. Zuvor musste der Wechsel von mehreren Instanzen, darunter der Schulleitung, freigegeben werden.

Antrag aus Schwechat als Änderungsgrund

„Bis dato hatten wir auch noch nie ein Ansuchen von einem Schüler einer anderen Gemeinde, bis eben heuer ein Fall aufgetaucht ist, weswegen wir dann die Förderkriterien angepasst haben“, erklärt Schulstadtrat Thomas Bäuml (RAM) im NÖN-Gespräch. Im heurigen Jahr hätten laut Bäuml neben den Eltern einiger Kinder aus der Volksschule eben die Familie dieses einen Schülers der Fischamender Mittelschule um Unterstützung angesucht. Der Antrag wurde ob des fehlenden Hauptwohnsitzes abgelehnt und die Kriterien für den Fall künftiger Anträge nachgeschärft.

Heuer haben laut Stadtrat lediglich „eine Hand voll“ Kinder aus der Volksschule um Förderungen angesucht. In Summe schüttet die Fischastadt jährlich eine Subvention zwischen 500 und 1.000 Euro für alle Antragssteller aus. Nächste Anlaufstelle für den Schwechater Schüler ist nun seine Heimatstadt. Auf Anfrage der NÖN hält Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) fest, dass man sich die Sachlage anschauen werde. Sie gibt sich jedoch betont sachlich und ist überzeugt, dass sich im Fall des Falles „wie immer“ eine Lösung finden lasse - nicht zuletzt auch zwischen den Städten Schwechat und Fischamend.