Leopoldsdorfer SPÖ hat Aufsichtsbeschwerde gegen Ortschef eingebracht

Der Gegenwind, welcher dem Leopoldsdorfer Bürgermeister Fritz Blasnek (ÖVP) entgegenweht, wird immer eisiger. Am 19. Juli überstand Blasnek einen von der Bürgerliste eingebrachten Misstrauensantrag knapp. Der Gemeinderat sprach sich mit 15:9 Stimmen zwar für den Antrag aus, dennoch wurde dieser abgelehnt: die notwendige Zweidrittelmehrheit wurde nicht erreicht (die NÖN berichtete darüber).

Jetzt ist bekannt geworden, dass schon einige Tage vor dieser Abstimmung seitens der SPÖ, immerhin Koalitionspartner der Bürgermeister-Partei ÖVP, beim Land Niederösterreich und bei der Bezirkshauptmannschaft Aufsichtsbeschwerden gegen Fritz Blasnek eingebracht worden sind. Vizebürgermeister und SPÖ-Obmann Thomas Giselbrecht hat diesen Sachverhalt gegenüber der NÖN bestätigt.

Die Kritikpunkte, die sich während des Geschäftes "Sportplatz neu" akzentuiert haben, sind seitens Bürgerliste und SPÖ praktisch identisch. "Es wurden Alleingänge gestartet, Punkte ohne Absprache auf die Tagesordnung gesetzt und nur laienhaft berechnete Kostenschätzungen präsentiert. Weiters hat Bürgermeister Fritz Blasnek eigenmächtig Aufträge erteilt – und zwar ohne im Vorhinein die dafür von der Gemeindeordnung vorgesehenen Gemeinderats-oder Vorstandsbeschlüsse einzuholen", schreibt die SPÖ in einer Aussendung. Man lasse sich auch als kleinste Fraktion im Gemeinderat nicht durch politische Drohungen zu einem unverantwortlichen Vorgehen drängen, das ein Millionengrab für die Gemeindefinanzen bedeuten könnte, so die SPÖ weiter.

Das Projekt "Sportplatz neu" würde in der ursprünglich angedachten Vollversion laut des aktuell auf Urlaub weilenden Bürgermeisters 10,3 Millionen Euro kosten. Damit würde der Löwenanteil des erwarteten Erlöses aus dem Verkauf des "Sportplatz alt" in der Höhe von rund 13,2 Millionen Euro in ein einzelnes Projekt reinvestiert. Sowohl SPÖ wie die Bürgerliste wollen eine kostengünstigere Variante, damit finanzielle Mittel auch in andere Projekte fließen können.

Sowohl die Bürgerliste (mit dem Misstrauensantrag) und der Koalitionspartner (Aufsichtsbeschwerden) haben zuletzt den Druck auf Blasnek erhöht. "Für uns steht fest, dass mit dem Verkaufserlös des alten Fußballplatzes in der Höhe von 13,2 Millionen Euro weit mehr als nur ein Projekt realisiert werden muss. Dazu braucht es in erster Linie ein Umdenken des Bürgermeisters, oder er macht den Weg frei für diejenigen, die im Interesse aller LeopoldsdorferInnen handeln", schreibt die SPÖ.

"Ich habe vor, Bürgermeister zu bleiben. Ein Rücktritt wäre ein Eingestehen von Fehlern. Ich habe aber keine Fehler gemacht. Mein Rückhalt in der Bevölkerung ist groß", sagte Blasnek gegenüber der NÖN. Der Bürgermeister hat vor einigen Tagen auf der Gemeinde-Homepage drei Kostenberechnungen – die Vollversion und zwei abgespeckte Versionen um 8,6 respektive 4,5 Millionen Euro – vorgestellt. Aber auch diese Berechnungen sind nicht nach dem Gusto der SPÖ.

Vizebürgermeister Giselbrecht moniert, dass es sich hier lediglich um "eher rudimentäre Kostenschätzungen ohne Deckelung" handle. Der Termin für einen von Blasnek angekündigten "Runden Tisch" zur Sportplatz-Thematik ist noch nicht gefunden worden. Konsens gibt es lediglich in diesem einem Punkt: "Wichtig wäre, wenn alle das Wohl der Gemeinde vor die Partei-Interessen stellen würden", sagt Blasnek. Darüber, wie das Wohl der Gemeinde gewahrt werden könnte, gehen aber die Meinungen auseinander.

Abgesehen von den seit Monaten herrschenden Differenzen zwischen Bürgerliste sowie SPÖ auf der einen und Bürgermeister Fritz Blasnek auf der anderen Seite stehen jetzt also die Aufsichtsbeschwerden im Raum. Sämtliche Beteiligten und die Einwohnerinnen und Einwohner von Leopoldsdorf warten gespannt auf die Resultate, welche die Prüfungen durch die Bezirkshauptmannschaft und das Land Niederösterreich ergeben werden.

