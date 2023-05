Indoor-Pfarrheuriger mit Überraschungstrio in Schwechat

Ein kulinarisch erstklassiges Buffet bot der Pfarrheurige am Mittwoch in den Räumen der Pfarre Schwechat. Die Familien Kluger, Schneider, Schabler und Winkel übertrafen sich selbst mit Grammelknödel, Schweinsbraten, Blutwurst und für Vegetarier Falafel, Humus und Käsevariationen. Für Torten und Mehlspeisen gab es einen eigenen Raum mit Kuchenspenden einiger Hobbykonditorinnen der Pfarrgemeinde.

Zur Überraschung der Heurigengäste spielten Josef Schneider (auch Schneppal genannt) am Baritonhorn, seine Frau Renate Schneider an der Knöpferl-Steirischen und Musiklehrer Harry Regenfelder an der Gitarre, mit zünftigen Volkliedern auf. Von der „Sauschädl-Polka“ über den „Halterbua-Marsch“ bis zum „Kas-Polenta“-Lied war da einiges dabei. Als zweites Trio des Abends unterhielten die Wienerlich Spielleut mit Lucas Kluger an der Zither, Andi Pieber Gesang und Christian Volek an der Kontragitarre (auch Schrammelgitarre genannt).

