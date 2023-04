Buntes und die Stars der Musikszene an den Wänden des AG34er-Hauses

Das erklärte Ziel von Daniela Mitterlechner, der Kuratorin der noch bis Sonntag (16. April) dauernden Ausstellung im AG34er-Haus, ist es, „die Kunst vor die Haustüre“ zu bringen. Mit der Vernissage unter dem Titel „Music goes around the world“ ist ihr dieses Vorhaben gelungen. Dabei beschränkte sich das Gebotene am frühen Freitagabend nicht auf eine einzelne Kunstrichtung, wurden doch den rund 70 Gästen neben 51 Werken von Maler Wolfi Sobinia Live-Musik und eine Tanzperformance geboten.

Während im Eingangsbereich die Musiker der Gruppe Thunupa mit Panflöten, Charango, Gitarre und Trommel dank Klängen aus Bolivien einen musikalischen Gegensatz zum nass-kalten Wetter herstellen konnten, warteten an den Wänden 51 Werke von Künstler Wolfi Sobinia (Wolfgang Drassl) darauf, vom Publikum begutachtet zu werden. „Ich habe in den vergangenen acht Monaten extra für diese Ausstellung 45 Bilder angefertigt“, sagte der Künstler gegenüber der NÖN. Mehrheitlich waren dies Kohle-Porträts von Grössen aus Showbiz und Musik. So war es möglich, dass in einem Ausstellungsraum Marylin Monroe den ihr zugewiesenen Platz zwischen Michael Jackson und Elvis Presley finden konnte.

Aufruf zu Toleranz und Abkehr vom Konsumzwang

In seiner Ansprache rief der sich mit mehreren Maltechniken und Kunstrichtungen beschäftigende Sobinia (so-bini-a) die Besucherinnen und Besucher der Vernissage auf, im Leben mehr Toleranz zu üben, sich vom Konsumzwang zu verabschieden, dafür öfter innezuhalten sowie das Leben – und die Vernissage – mit allen Sinnen zu genießen. „Nehmen sie sich Zeit. Auch beim Betrachten der Bilder. Gehen sie zuerst nahe an das Bild heran und dann betrachten sie es erneut aus der Distanz. Sie werden Neues und einen frischen Zugang zum Bild entdecken“, versprach der in Wien lebende Tiroler. Die Wirkung der Bilder war eine ganz unterschiedliche. Luden die Porträts von Monroe, Rod Stewart oder Ed Sheeran zum längeren Betrachten ein, so sind dem Künstler die Bilder, die übrigens alle anhand von bearbeiteten Fotovorlagen aus dem Internet entstanden sind, mit dem jungen Johnny Cash oder Peter Alexander weniger gelungen.

Neben den kontrastreichen Schwarz-Weiss-Porträts von Stars zeigt Wolfi Sobinia auch bunte Werke seines Schaffens. Und für einen Farbtupfer der ganz anderen Art sorgte Schauspielerin und Musicaldarstellerin Irene Peios. Die Schweizerin mit griechischen Wurzeln präsentierte eine Tanzperformance, welche die Transformation zum Thema hatte. Passend zur Bühne des AG34er-Hauses erzählte Peios die Wandlung vom ursprünglichen Material Ton zum Ziegel und dann zum Bau- oder Kunstwerk.

„Es ist toll, dass wir hier in Leopoldsdorf eine derartige Veranstaltung bieten können und dass wir entsprechende Räumlichkeiten dafür haben“, sagte Bürgermeister Fritz Blasnek (ÖVP). Er erhoffte sich vor dem Rundgang durch die Ausstellung „malerische Melodien oder melodiöse Malerei“. Angetroffen hat er an diesem Freitagabend beides. Die Ausstellung mit den 51 Bildern von Wolfi Sobinia ist noch bis Sonntag (16. April) um 15 Uhr geöffnet.

Die Öffnungszeiten der Ausstellung im AG34er-Haus

Samstag, 15. April von 12 bis 18 Uhr: Ausstellung Music goes around the world

