Fischamender Museen starten mit Programm

Die Öffnungstage sind jeweils an den ersten Samstagen von Mai bis September datiert. Ab 16 Uhr können BesucherInnen an den „Walk On Air“- Führungen teilnehmen. Die Wegzeiten vom Museum der Interessensgemeinschaft Luftfahrt Fischamend (ILF) in der Gregerstraße 22 über das Feuerwehrmuseum bis hin zum Cafe „Süßer Anker“ werden von Rudolf Ster und Josef Stumpf überbrückt, indem die beiden interessante Anekdoten zur Luftfahrt und Zeitgeschichte Fischamends preisgeben.

Neuer Standort im Süßen Anker, Sonderausstellung im Feuerwehrmuseum

Mit dem Süßen Anker kommt eine neue Location hinzu und ersetzt das Museum der Fotografie als dritten Standort, wobei die Ausstellung unter dem Motto der ersten österreichischen Fluggesellschaft „ÖLAG“ steht. Dort findet man eine Bildergalerie verschiedener in Fischamend entstandenen Flugzeugtypen und Großmodelle zweier Junkers-Flugzeugen. Weiters kann man dort das Buch „ÖLAG, Österreichische Luftverkehrs A.G., 1923-1939“ erwerben. „Für die nächsten zwei Monate wurde uns dort ein Raum geboten, um auszustellen“, zeigt sich Rudolf Ster (ILF) erfreut. Demnach ist der Süße Anker lediglich bis 1. Juni ein optionaler Teil der Führungen.

In der Klein-Neusiedlerstraße 5 (Feuerwehrmuseum) hingegen wird es ab dem 1. Juni noch einmal interessant: Hier können neben historischen Feuerwehrstücken zusätzlich Modelle der ehemaligen Fischamender Schiffsbauwerft betrachtet werden. Darunter ein Propellergleitboot, ein Schleppboot und ein Segelflugzeug im Kleinformat. Weiters werden schon vor dem 1. Juni Hubschrauberinnovationen aus den Jahren 1917/18 und 2.000 Jahre alte Bodenfunde aus Fischamend ausgestellt sein.

Website des ILF Fischamend

