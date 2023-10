Gemeinde Schwadorf spendet 35.000 Euro an Vereine

Vollbild

Bürgermeister Jürgen Maschl überreichte symbolisch den Spendescheck in Höhe von 35.000 Euro an die Vereine. Gertrude Happel erhielt für 30 Jahre Gasthaus Huber die Goldene Ehrennadel durch Bürgermeister Jürgen Maschl und Vizebürgermeister Gustav Weber. Waltraud Fuchs erhielt für 20 Jahre Trafik von Bürgermeister Jürgen Maschl und Vize Gustav Weber ebenfalls die Goldene Ehrennadel. Bürgermeister Jürgen Maschl durfte sich über die Silberne Ehrennadel der Maktgemeinde freuen, überreich durch seinen Vize Gustav Weber. Bürgermeister Jürgen Maschl wurde zudem vom Bezirksobmann der Blasmusikarbeitsgemeinschaft Bruck (BAG) Johann Lippitsch mit der Fördernadel des NÖ Blasmusikverbandes ausgezeichnet, mit im Bild Vizebürgermeister Gustav Weber. Die Fördernadel de NÖ Blasmusikverbandes ging auch an Vizebürgermeister Gustav Weber, zeitgleich Obmann des Musikvereins. Im Bild mit Bürgermeister Jürgen Maschl und BAG-Bezirksobmann Johann Lipptisch. Bürgermeister Jürgen Maschl (4.v.l.), Vize Gustav Weber (2.v.r.) und BAG-Obmann Johann Lippitsch (r.) ehrten zudem einige Mitglieder des Musikvereins. Bürgermeister Jürgen Maschl mit Altbürgermeister Richard Gebert und dem ehemaligen Obmann des ASK Schwadorf, Paul Röhrer. Die Gemeindemitarbeitenden Mario Kern, Gani Rexhaj und Melanie Strauby. BAG-Obmann Johann Lippitsch mit dem Unternehmerpaar Stefan und Claudia Lengel sowie Bernhard Besser. Franz und Waltraud Fuchs, Marianne und Engelbert Auer ließen sich den Kulturherbst-Abschluss nicht entgehen. Irene Lussi, Renate Moravec, Hedwig Smolka und Gertraud Pieber vom örtlichen Pensionistenverband. Leopold Brunnthaler, Erika und Franz Langhammer und Siliva Dornhackl unterhielten sich prächtig. Michaela Stiefter, Franz und Johanna Rasch lauschten ebenfalls dem Absclusskonzert des Musikvereins. Der Musikverein Schwadorf spielte in der Aula der Europa-Mittelschule auf.

